台湾警政署长被检举伪造文书等罪移送

台湾首次出现警界最高层因案被调查，警政署长陈家钦被检举内定晋升人选、伪造公文书，被台湾内政部函送至台北地检署，另有四名涉事的高阶警官也一同随案函送。

综合《联合报》和《自由时报》报道，台湾监察院和内政部等多个单位日前接获检举信，信中称警政署长陈家钦、警政署人事主任等人为自己人量身订作内升管道，疑涉伪造公文书罪，台湾监察院、内政部政风室已展开调查。

据了解，台湾内政部正式以机关名义将陈家钦依伪造文书等罪函送台北地检署，目前已分案侦办。

报道指，除了陈家钦被列为“他”字案被告外，另有四名高阶警官也被随案移送，分别是警政署人事室主任张淑芳、署长办公室专员吴正杰、渠正慈、王文助等四人。按照台湾法律，“他”字案通常为犯案被告不明，或被告明确但犯罪形态不明的案情

关于陈家钦等五名官警被法办一案，因事涉敏感，北检今被媒体追问此事时，仅低调表示确实内政部确实有函送陈家钦，日前已分案侦办，详情基于侦查不公开，不便多做回应。

据监院及检廉高层所掌握的检举及移送内容，吴正杰、渠正慈、王文助等三人原为二线三星，在警政署当年度升职二线四星的备取排名，分别是第60、66以及72名，若按正常调升程序约需再等候五至六年。陈家钦被控替三名专员量身打造“升官历练图”，先平调三人至刑事局，再由警政署发文全国海选征调三人中选，使三人晋升二线四星专员。检举人指出，警政署内多位优秀警官因此事心寒，自请降调回乡当巡官，警界士气大受影响。

警政署全国海选征调引发争端后，内政部政风室介入调查，认定陈家钦涉嫌授意人事室主任张淑芳，教唆吴正杰等三人撰写“职务历练”、“警政交流”等不实的职务报告，虚造征调至刑事局的公文，三人外调刑事局后，人却仍留在署长办公室上班，海选过程引发争议。

陈家钦被举发的用人争议不只一桩，署长办公室秘书张博钧曾酒驾致人受伤，陈家钦仍坚持拔擢，引发警界非议及立委关切，陈家钦日前在立法院答询表示已注销派令。

另据报道，陈家钦被北检并案调查的消息一传出，警界群组便疯传讯息，议论纷纷，不过陈家钦本人下午还在警政署的“扩大署务会报”致词，浑然不知自己已经被移送法办。