西部数据：中国消费者的需求正回升

西部数据新任首席执行官格克勒（David Goeckeler）说，他的公司看到中国消费者对其电脑硬盘的需求正在回升。

据彭博社27日报道，格克勒受访时说，“我们拥有数十亿美元的庞大在线零售业务，我们的业务遍及全球。”他说，随着中国人在封锁抗疫数月之后复工，他们开始采购。

格克勒说，跟同行一样，他正在从提供云计算的公司那里获得更多订单，这些公司正在加强数据中心，以满足日益增长的全球人口使用互联网连接进行远程工作的需求。他说，这种趋势之前已经存在，但抗疫行动加快了这个进展。

他认为，尽管业务不断发展，但现在预测冠状病毒全球大流行的影响时间和程度还为时过早。

西部数据是最大的个人电脑和服务器硬盘供应商之一，其闪存业务收入也在增长。它在机械硬盘市场上最大的竞争对手是希捷（Seagate）。

西部数据在中国、马来西亚、菲律宾及其加州圣何塞总部附近设有工厂。格克勒说，这些工厂一直在生产，该公司在履行订单数量上与同行相当，但鉴于当地局势的变化，情况变化很快。例如，英特尔公司表示向客户按期交付比例大约90%。

格克勒介绍，西部数据的主要供应担忧是运输：目前最大的问题之一是全球物流生态系统，很多东西需要空运，但现在航班少得多。