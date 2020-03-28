中共中央政治局罕见提出发行特别国债 承诺提高财政赤字率

中共中央政治局3月27日召开会议，要求抓紧研究提出积极应对的一揽子措施，适当提高赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模。

据中国基金报报道，会议指出，中国疫情输入压力持续加大，经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战，要把重点放在外防输入、内防反弹上来。要加大宏观政策对冲力度，有效扩大内需，全面做好“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期），力争把疫情造成的损失降到最低限度，努力完成全年经济社会发展目标任务。

广发证券首席宏观分析师郭磊分析称，会议延续年初以来关于今年经济和社会发展目标的阐述，即努力完成全年目标，确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。这一定调与今年GDP目标、就业目标如何对应，要看两会政府工作报告。

会议罕见提出“发行特别国债”，这也是历史上第三次提到。根据资料，历史上中国仅发行过两次特别国债：第一次是1998年发行2700亿元（人民币，下同，543.24亿新元）特别国债，用于补充四大行资本金，以应对97年亚洲金融危机；第二次是在2007年，发行1.55万亿特别国债用于成立中投公司。

中国人民大学金融与证券研究所副所长赵锡军分析称，发行特别国债是特殊时期的特殊手段。这次为应对疫情，政府支出巨大。这些额外支出的负担和收入减少的缺口，需要有资金来弥补。

会议还指出，加快地方政府专项债发行和使用，加紧做好重点项目前期准备和建设工作。

中金公司首席经济学家梁红曾在3月9日发布的研报中认为在全球抗疫的特殊背景下，今年地方专项债的额度可能上升至3.5万至4万亿元、甚或更高。

会议要求继续加强北京等重点地区防控，同时支持湖北有序复工复产，制定专项支持湖北政策。