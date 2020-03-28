李兰娟首公布武汉封城细节：1月22日汇报必须封城

中国工程院院士，浙江大学医学部教授李兰娟首次公布了武汉封城细节，其在1月份到达武汉四天后，紧急向上汇报，建议武汉必须马上封城，否则疫情会更大规模向全国播散。而武汉封城的决定，来自于中共中央和国务院。

据中国卫生杂志报道，李兰娟介绍，1月18日晚，她和钟南山等六名高级别专家组到达武汉，隔天专家组闭门会议一结束，专家组就连夜赶赴北京，在20日一早向中国国务院副总理孙春兰和国务院常务会议做汇报，国务院总理李克强也在场听取了汇报。

20日下午国务院和国家卫生健康委召开全国电视电话会，布置了全国联防联控的要求，把六名专家的研判情况向全国公开，警报一下就拉响了。

至于武汉封城的决定，李兰娟透露，她在22日跟浙江省卫生健康委张平通话后得知，有大量的人从武汉返回浙江，不仅引起了第二代感染，还引发了聚集性疫情，接下来可能会有更多的人回来，会造成更大的疫情扩散。

李兰娟结束电话后立即向上汇报，建议武汉必须马上封城，否则后果不堪设想。而且封城的时间绝不要拖到1月24日大年三十，否则疫情会更大规模向全国播散。中共中央、国务院随即决定在23日上午10点封锁武汉。

李兰娟2月1日带队赴武汉，表示要到“有重症的地方去”。她介绍，22日初到武汉时，病人量正在急速往上涨，往日只收治几十个重症的医院突然要收800名重症，刚开始重症监护室病亡率高逾80%，后来采用“人工肝”等治疗方法后，病亡率降至15%以下。

她认为，从2月2日到现在，可以用惊心动魄来形容。如今武汉确诊病例、疑似病例清零以后，再观察两个星期，没有新发感染，她会建议解除武汉封城。但是仍要加大社区防控力度，严防疫情输入，防止第二波疫情的传染和流行。