湖北今年公务员招录拟增20%

中国湖北政府办公厅27日出台25条具体措施稳就业，其中包括公务员招录计划增加20%。

据湖北省政府网站发布的通知，湖北政府印发《关于应对新冠肺炎疫情影响全力以赴做好稳就业工作的若干措施》，在促进高校毕业生就业、推进创业带就业、实施就业扶贫等九个方面，出台共计25条具体措施。

在降低企业用工成本方面，受疫情影响生产经营出现严重困难的企业，可申请缓缴不超过六个月的社会保险费，缓缴期间免收滞纳金。减免期间企业吸纳就业困难人员的社会保险补贴期限可顺延。

对裁员率不高于5.5%的企业，按企业及其职工上年度缴纳失业保险费的100%予以返还；对裁员率高于5.5%的企业，按70%予以返还。

在就业方面，企业吸纳登记失业半年以上人员或就业困难人员就业且签订一年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费的，可给予1000元（人民币，下同，201.2新元）每人一次性吸纳就业补贴。对中小微企业招用毕业年度高校毕业生且签订一年以上劳动合同并按规定缴纳社会保险费的，可给予1000元每人一次性吸纳就业补贴。

湖北省还计划，今年全省公务员招录计划增加20%，选调生招录计划增加50%，事业单位招聘计划30000名以上，鼓励县乡机关积极吸纳优秀高校毕业生。