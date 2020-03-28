华大智造拟助瑞典建“火眼” 实现每日万例检测通量

华大集团旗下深圳华大智造科技有限公司（简称华大智造）27日公布，瑞典卡罗琳卡医学院与华大智造联合宣布，将在瑞典首都共建万人级别冠病检测实验室。

据澎湃新闻报道，计划建于斯德哥尔摩的实验室兼具病毒检测及科学研究两个用途，装备华大智造高通量基因测序仪、自动化样本制备系统等，实现每日一万例核酸检测通量，同时监测病毒变异。

该次合作通过华大集团与瑞典国家生命科学研究实验室（SciLifeLab）共同促成。

华大智造将向该实验室提供自主研发的核酸提取设备，以减少人工操作，提升大规模样本检测速度。该设备已经获得中国国家药监局审批和欧盟CE认证的DNBSEQ-T7测序系统。

为确保实验室在3月30日前启动运作，华大智造还派遣技术团队前往实验室一线进行设备安装及培训操作指导。瑞典哥德堡、隆德地区都将派遣技术人员前往支援，实现实验室24小时无休运转。

华大智造称该实验室为升级版“火眼”。中国国内的首个“火眼”实验室位于湖北武汉。中交第二航务工程局1月29日接到建设“火眼”实验室的任务，八日后的2月6日凌晨即启动试运。到3月初，“火眼”实验室日检测能力已提升至两万。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据，截至北京时间27日，全球累计确诊感染冠病者526044例，其中欧洲已超25万例，瑞典确诊近3000例。