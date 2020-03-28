抄袭环评书忘改城市名 深圳湾航道疏浚工程环评公式叫停

总投资近1.1亿元（人民币，下同，0.22亿新元）的深圳湾航道疏浚工程（一期）项目，在环境评估报告中抄袭广东湛江市项目，报告中还忘记更改地名，频频出现“湛江”字眼。

据澎湃新闻报道，深圳市交通运输局27日发布通告，表示接到网友反映，深圳湾航道疏浚工程（一期）环评报告书涉嫌抄袭，终止该工程环评报告参与公示。

记者在深圳市交通运输局官网上发现，深圳该工程的建设单位为广东省深圳航道事务中心，组织开展环评的是中国科学院南海海洋研究所。环评报告中，无论是前期与各规划的符合性分析，还是施工期以及后续的营运期，却总绕不开另一个城市，广东湛江。

例如送审稿称项目建设符合《深圳市国民经济和社会发展“十三五”规划》要求，但分析得出的结论却是“深圳湾航道疏浚工程是落实湛江市国民经济和社会发展 ‘十三五’规划的体现”。

深圳湾航道疏浚工程（一期）推荐方案工程总投资为10988万元，建设规模为航道通航底宽145米，航线长度约11千米，其中需进行疏浚开挖的航段长度约4千米，拟申请海域使用总面积52.2456公顷，项目申请用海期限三个月。

航道工程对环境的影响主要集中在施工期，表现在航道疏浚作业对海域水质、海洋生态环境和海洋生物资源的影响。施工期和运营期对海洋环境的影响表现在船舶环境风险事故的影响。