港媒：在深圳隔离14天食宿自理需花4200元人民币

香港媒体综合网上所得的资料，发现以深圳为例，被强制隔离后大致上每人食宿费用是每天300元（人民币，下同，60.36新元），14天就是4200元。

据香港01昨日（27日）报道，现在任何港人经深圳湾入境后，立即就会被工作人员集中引导至合资格酒店接受强制隔离。

据悉酒店房间种类共分最大的两房一厅、三人房、双人房及最小的单人房，同行家人可以同住。两房一厅的住宿收费是每天400元，三人房是每天300元，双人房及单人房同价，都是每天200元。

若三餐方面则是每人每天100元，那么如果接受强制隔离14天，最终花费要4200元。

不过亦有网民透露，在深圳隔离每间房每天是400元左右，三餐费用是100元至150元左右，每天每人食宿费用就是500元至550元，14天的总花费是一共是7000元至7700元。

作为参考，上海的食宿费用是每人每天200元至400元，北京则是450元。

值得一提是，4200元之中并不包括病毒检测的费用及其他特殊医疗费用，而且入住酒店前要缴交5000元的押金。

广东省疫情防控指挥部办公室26日发布通知，自27日上午6时正开始，所有经广东口岸入境的人员，包括港澳台及中转旅客，都要接受病毒测试，并且集中隔离医学观察14天，期间食宿费用自理。