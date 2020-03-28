驻捷使馆回应从中国采购试剂盒错误率80%：使用方法不当

中国驻捷克大使馆发言人表示，关于捷克从中国公司采购的检测试剂盒错误率高达80%的报道不实，有关情况是由于捷克方面人员使用方法不当所造成。

据中国驻捷克大使馆网站报道，发言人表示，所谓80%错误率的说法是不正确的，该检测是指向性检测，如果要确诊，还需进行PCR检测（传统的核酸检测）。

澎湃新闻引述捷克广播电台报道，一名捷克卫生学家斯维奇诺瓦（PavlaSvrčinová）23日受访时说，来自中国的冠病快速检测错误率高达80％。捷克卫生部副部长普里米拉接受媒体采访时澄清，表示80％的错误率是不正确的，但是已知有20％到30％的错误率，而且快速检测试剂在中国有效。

捷克副总理兼内政部长哈马切克（Jan Hamáček）受访时则表示，80%错误率是由于错误的方法导致。

新华社3月18日报道，捷克军队一架载有从中国订购的15万套快速检测试剂盒的专机18日抵达布拉格。捷克卫生部长说该试剂盒将被分送到因疫情严重被封锁的地区，最快20多分钟能检测出结果。

目前中国已经获批上市的检测试剂分为核酸检测试剂（PCR检测）与抗体检测试剂。其中抗体检测试剂快速高效，平均检测时间15分钟，用肉眼就能够观察到判断的检测结果。

在3月20日国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员冯录召曾表示，在感染早期，人体内可能还没有产生抗体，抗体检测存在窗口期。因此，抗体检测可用于对核酸检测阴性的病例进行辅助诊断，也可以对病例进行排查筛查，但不能代替核酸检测方法。

关于病毒检测试剂的错误率，即出现假阴性或假阳性一事，也曾在国内引发关注。一名从事疾控工作专家说，目前中国国内对于检测试剂的准确率未见公布权威的数据。

北京协和医院党委书记张抒扬在接受光明网采访时说，虽然国家已应急审批了多种检测试剂盒，但由于大部分产品属于应急研发，并未经过既往严格的体系优化与性能验证，因此检测试剂盒的质量一定有所差异。