中国国家外管局预计中国国际收支将延续基本平衡

中国国家外汇管理局预计，今年中国国际收支将延续基本平衡的总体格局，经常帐户将保持基本平衡，跨境资本流动以平稳为主。

据路透社报道，中国国家外管局在最新发布的“2019年中国国际收支报告”中作出上述预计。

外管局在报告中并指出，近年来人民币汇率弹性明显增强，双向波动常态化，但企业汇率风险管理薄弱是市场主要短板，避险意识仍需加强。

报告强调，中国经济基本面、对外开放政策、市场调节机制等根本性因素仍会发挥主导作用，推动经常帐户继续处于合理区间，有利于跨境资本流动总体平稳，未来中国国际收支平衡的内部基础依然稳固。

国家外管局指出，预计经常帐户将保持基本平衡格局，货物贸易将维持合理的顺差规模，尽管肺炎疫情对货物出口和进口均会产生影响，但中国制造业产业链完备，加快转型升级，相关产品的国际竞争力依然较强，在国际分工中的地位总体稳固。”

另外，服务贸易逆差延续稳定发展态势，未来随着经济发展和中国国内服务质量、教育水平提升，服务贸易逆差以稳定为主，并且可能会继续收窄。

外管局周五最新公布的数据显示，1月至2月中国货物贸易逆差52亿美元，服务贸易逆差326亿美元。

外管局并指出，跨境资本流动将以平稳运行为主，中国经济增长稳健性和经济增速在世界范围内表现突出，有利于稳定直接投资等中长期资本流入。随着金融市场改革开放持续推进，境外资本投资国内证券市场将保持趋势性增长。

另外报告提到，2019年中国外债总规模有所增长，但增速放缓，外债存量结构合理。外债主要指标均在国际公认的安全线内，外债风险总体可控。整体来看，外债余额的增长符合中国经济发展以及持续扩大开放的进程。

中国国家外汇管理局周五公布，截至2019年末中国全口径（含本外币）外债余额为20,573亿美元，较9月末增加78亿美元。

外管局介绍，2019年末中国外债负债率为14.3%，债务率为77.8%，偿债率为6.7%，短期外债与外汇储备的比例为38.8%，上述指标均在国际公认的安全线以内，中国外债风险总体可控。