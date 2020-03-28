任泽平：中国经济要转型升级 必须让新基建挑大梁

恒大集团首席经济学家任泽平认为，推动以5G为代表的新型基础设施建设不仅会带来巨大的投资，也是未来大国竞争的关键。

据界面新闻报道，任泽平周六（28日）在复旦大学举办的直播讲座中表示，中国经济要实现高质量发展、转型升级，必须得让新经济、新基建挑起大梁。

在疫情冲击下，中国经济正在寻找新的增长动力，“新基建”由此成为最近一段时间讨论的热点。根据2020年开年首场国务院常务会议的说法，“新基建”主要涉及七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。

虽然新基建投资占比较小，短期内可能对稳增长的贡献有限，但任泽平表示，新基建作为新经济、新技术、新产业，相对于传统基建来说发展潜力更大。推动以5G为代表的新型基础设施建设不仅会带来巨大的投资，也是未来大国竞争的关键。

任泽平说，“虽然中国基建存量居世界第一，但是我们的人均水平和质量与发达国家的差距是非常明显的。”

他提到，根据世界经济论坛发布的《2019年全球竞争力报告》，中国经济类基建质量评分为77.9（百分制），在141个经济体中排名第28位，低于日本（93.2分，第5名）、美国（87.9分，第13名）等发达国家。

任泽平表示，基础设施建设最终是为人口和产业服务的。城市群都市圈是未来城镇化的方向，随着人口不断往大城市聚集，轨道交通、城际铁路、教育、医疗、5G等基础设施将面临严重短缺 ，在主要都市圈进行适度超前的基建投资能够最大化经济和社会效益。

不过，任泽平指出，虽然投入“新基建”有充分的理由，但也要讲究方式方法，要防止“一拥而上”和重复建设，或“新瓶装旧酒”，造成大量浪费、产能过剩或“鬼城”现象。

他还表示，新基建需要新的配套和制度变革，需要的政策与传统基建的财政、金融、产业政策不同。比如，财政政策应该更侧重于降低企业税负，提高企业研发费用税前加计扣除比例，支持科技创新。金融方面，可以通过专项贷款、并购贷款等帮助企业做大做强。

此外，任泽平强调，在新基建的大范围下，应该区分基础设施和商业应用，这涉及到建设主体是谁的问题。基础设施应由政府和市场一起建设，而商业应用更多应由市场和企业作为建设主体。

他说，“市场能干的尽可能交给市场，更有效率，政府只要提供财税、金融、产业等基础支持。”