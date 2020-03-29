深圳将对所有入境人员实施核酸检测

深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室29日发布关于进一步调整疫情防控措施的通告，要求对所有入境人员实施核酸检测。

据深圳市互联网信息办公室官方微信消息，通告称，当前，深圳市本地疫情基本平息，全市各区均为低风险地区。但随着全球疫情的大流行，境外输入风险防范压力极大，做好疫情“外防输入、内防反弹”仍是当前工作重心。根据深圳市实际情况，现就疫情防控措施调整通告如下：

（一）严防境外疫情输入。严格按照防控境外输入工作指引落实各项措施，从深圳口岸入境的所有人员，不分目的地，实施全覆盖核酸检测、全自费集中隔离。符合豁免隔离或居家隔离条件的，按相关规定执行。

（二）继续保持重点场所防控措施。监狱、看守所、戒毒所、拘留所、宗教场所、救助站、养老机构、福利院、精神卫生医疗机构、老年公寓等特殊场所，继续实施封闭式管理，严格人员健康监测管理。

（三）加强社区精准排查防控机制。通过社区“三位一体”精准排查防控机制，严格落实湖北红码、黄码、无码人员的隔离措施，加强湖北绿码人员等人群的健康监测和服务保障；强化突发疫情应急响应，做到病例“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。各药店严格执行购买退烧、止咳药品人员实名登记、测温和报告制度。

（四）加强清明期间防控。暂停清明期间守灵、告别、集体公祭、骨灰海葬、骨灰树葬等聚集活动，暂停现场祭扫，关闭墓园、骨灰楼。避免各类聚餐聚集活动。