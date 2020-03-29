香港“限聚令”首晚 兰桂坊如死城

随着2019冠状病毒（冠病）疫情在全球蔓延，香港输入确诊个案持续上升，因应疫情严峻，港府推出加码措施防疫，昨天（28日）刊宪订立法例，禁止于公众地方进行多于四人的群组聚集，今日凌晨零时已生效，有效期为14天，违法最高可被罚款2万5000千港元（约461新元）及监禁六个月。

据《星岛日报》报道，昨天傍晚六时起，已率先实施针对餐饮业等场所的规定，每张桌子不得多于四人，桌子之间要相距至少一点五米，当局列明，日后有权要求提供餐饮的场所禁止堂食、停止售卖或供应食物及饮品，甚至可要求该餐饮场所关闭。昨晚各区人流明显减少，兰桂坊更静如死城，部分食店已缩减店面座位数量。

香港实施聚会限制令第一天，不少餐饮场所都将部分桌椅贴上标签，禁止顾客使用。（彭博社）

有业者更称生意额大跌五成至七成不等，甚至有著名食府包括陆羽茶室及富临饭店阿一鲍鱼都会暂停营业两星期。商务及经济发展局局长邱腾华表示，实行措施可谓“两害取其轻”，局方仍在商讨向企业提供财政支援的安排。

因应条例实施，各家餐馆都用尽办法缩减餐桌，有连锁快餐店将部分餐桌放置告示牌，隔开餐桌以符合规例；有商场的美食广场将部分桌椅围起，以增加食客之间的距离。不过有小食店坦言，原本店面已经很小，很难做到再减少桌椅，只有增加外卖，减少堂食。

此外，昨晚8时许也有香港食环署人员连同警队逾50人，高调巡查尖沙嘴诺士佛台酒吧区两小时。据报道，巡查人员逐家酒吧查看顾客饮酒情况，其中警方主要查看顾客中有否戴监察手环，食环署人员则到部分酒吧量桌椅的距离，以确定是否符合规定每台要相距一点五米。不过，虽然昨天虽然是周末，但大多数香港酒吧顾客稀疏，与昔日人潮如梭情况大相径庭；而整晚行动未有特别发现，仅有一名韩籍游客疑忘带护照，被警员带走。

