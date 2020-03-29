研究：无症状感染者密接感染率与确诊者无差异

一篇由宁波市疾病预防控制中心传染病防制所陈奕等人发表最论文认为，2019冠状病毒无症状感染者的密切接触者感染率与确诊者的密切接触者感染率之间没有差异。

据第一财经报道，这篇刊发在《中华流行病学杂志》2020年第41卷的论文研究结果显示，确诊病例的密切接触者感染率为6.3%，无症状感染者的密切接触者感染率为4.11%。研究者认为：感染率差异无统计学意义。

新型冠状病毒肺炎传染性较强，家人、亲戚、朋友的续发率较高，是感染的高危人群。不同接触方式中，与病例共同居住、共同生活感染率最高，提示长时间无防护密切接触是新型冠状病毒肺炎感染的高危因素。

纳入本研究的本地报告确诊病例共157例，无症状感染者共30例。157例本地报告确诊病例和30例无症状感染者共判定密切接触者共2147名，病例的密切接触者人数最少零例，最多111例，平均11.5例。在2147名密切接触者中，共有110名发展为确诊病例、22例无症状感染者，密切接触者总的感染率为6.15%。

因此，报道认为社会不能再小觑无症状感染者的传播能力了。

研究者发现，各类密切接触人群的感染率中，按照密切接触者与病例的关系进行统计，密切接触者中，以朋友/香客感染率最高（22.31%），其次是家庭成员（18.01%）。医务人员密切接触者未发生感染。除去“超级传播者”事件相关发病数据后，朋友的感染率降至为15.69%，低于家人的感染率（17.54%），感染率居第二位。

研究者对各类密接人群不同接触方式进一步分层分析发现，家人主要通过共同居住（18.07%）和聚餐感染（11.75%）；亲戚（4.73%）主要通过聚餐感染；朋友（包括邻居）之间的接触感染方式主要是户外对话（20.00%）、聚餐/会客/娱乐（12.50%）和乘坐同一交通工具（4.55%）感染；一般人群的接触感染方式主要是与病例同处一个诊疗大厅（1.94%）、同一个超市、市场购物等（0.56%）感染。

这一点的研究与北京市疾控中心的发现有相同之处。3月22日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，亲属密切接触者中的续发率达到17%，明显高于其他社会关系的密切接触者3%的比例。家庭聚集性疫情占绝大多数，高达86%，涉及病例数最多的家庭聚集性疫情达到七人。

研究者对一起佛事集会引起的新型冠状病毒肺炎聚集性疫情调查发现，一名女性参与者为该起聚集性疫情的传染源，该女性发病一天后即具有传染性，主要通过共同乘坐专车大巴和参与佛事集会引起传播，共有28人被诊断为新冠病毒肺炎确诊病例，四人为无症状感染者，密切接触者的感染率达32.99%，远高于平均感染率6.15%，差异有统计学意义。研究者认为，这是一起所谓“超级传播者”事件，传播主要发生在一辆空调大巴中，共有68名密切接触者，23人被诊断为新型冠状病毒肺炎确诊病例，两人为无症状感染者，感染率达36.76%；参与集会的感染率为5.61%。该病例家庭二代续发率达33.3%。本研究中的“超级传播者”一代续发感染者达32例，续发病例随后又造成进一步的传播和扩散。

另外研究发现，室外环境中无防护的面对面短暂交谈，亦能引起疾病传播，提示该病传染性较强。要开展有针对性的健康指引，引导公众做好个人防护，建议公众在疾病流行期间，在人员密度较高的户外场所，仍应佩戴口罩做好必要防护，人与人之间保持大于等于一 米的安全距离。