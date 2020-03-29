因隔离期间串门 深圳足球俱乐部一球员被罚50万

深圳市足球俱乐部一名球员在隔离期间违反禁令，俱乐部对他做出内部处罚，罚款50万人民币（约10万新元）。

据深圳卫视深视新闻报道,该消息来源于深足智利籍助教瓦加斯。近日，他在隔离期间接受了智利媒体《La cuarta》的采访，并聊到了中国对于冠病疫情的相关防控。据瓦加斯透露，深足有一名球员因为在隔离期擅自走出酒店房间而被处罚的事。

此前，受到疫情在全球蔓延的影响，原定在阿联酋迪拜集训到3月22日的深圳佳兆业队再次改变行程，提前返回国内。全队于3月14日兵分两路回国，并在返回深圳之后，按规定接受了核酸检测。

在最初的核酸检测中，所有球员和教练均为阴性。目前，全队正在按规接受为期14天的居家隔离医学观察。大部分队员在酒店接受观察，少部分队员在所属社区帮助下居家观察。

按照相关防控规定，隔离期间不管是居家隔离还是团队集中在酒店隔离，所有人都必须是单独隔离。该球员向俱乐部解释说是想拿衣服到隔壁洗，但他忽略了此前社区工作人员已经再三强调的严格规定。

深圳俱乐部得知消息后，马上对该球员做出了罚款50万人民币的决定。不过目前，深足方面并没有对外公布被罚球员信息。

深足这位球员也成为疫情期间中国第一位因为违反规定而被罚款的球员。