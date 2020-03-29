中国计划近期对日本提供第二批政府援助

随着日本冠状病毒疫情发展，中国政府计划近期再向日本提供第二批政府援助，并愿积极促成中日双方围绕抗击疫情展开互动。

综合中国驻日本大使馆网站消息，中国驻日本大使孔铉佑27日在日本记者俱乐部，就中国和全球疫情防控形势及中日关系等发表演讲，透露以上消息。

他在演讲中介绍，中国注意到目前日本防疫物资存在缺口，以往有很大一部分从中国进口的口罩等产品出现断货。

孔铉佑说：“随着中国各地陆续复工复产，中方正在积极协调推动一些防疫物资生产企业尽快恢复产能并对日出口，以支持日本防控疫情，其中部分企业已经启动对日出口。”

此外，他也承认疫情打乱了中日双方一些既定的双边交往安排，两国人员往来和经贸合作也受到较大影响，但认为眼下的困难只是暂时的，中日关系向好发展的态势没有改变。

从政治层面看，孔铉佑表示中日两国领导人就构建契合新时代要求的中日关系达成重要政治共识，两国外交当局就中国国家主席习近平对日本进行国事访问的时机保持着密切沟通。

从经济层面看，疫情虽然对两国紧密结合的产业链和供应链造成冲击，但由市场驱动形成的两国互利合作格局没有发生变化，两国领导人共同规划的第三方市场合作、创新发展合作等新的增长点前景广阔。

从社会层面看，两国民众围绕抗击疫情相互展现的友善与热忱使两国国民感情显著回暖，没有因疫情造成的阻隔感到疏远，反而彼此间的纽带拉得更紧。

他也对中日关系表示信心，认为相信经过这场疫情的考验，中日关系的基础将更加牢固，进一步取得改善发展。

孔铉佑也感谢许多日本媒体在疫情发生后，客观理性报道中国疫情，积极报道两国互相捐赠防疫物资情况，为增进两国民众理解与互信发挥了重要作用。