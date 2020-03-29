中国医保局：冠病患者治疗费用人均1.7万人民币

疫情期间，中国2019冠状病毒疾病患者医疗费用由有关政府单位承担，中国国家医疗保障局今日（29日）透露，截至3月15日，全国确诊患者涉及总费用7.52亿元（人民币，下同，约1.51亿新元），人均费用1.7万元。

据中共中央纪委国家监委网站的消息，中国国家医保局医药服务管理司司长熊先军透露，截至3月15日，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，中国全国冠病确诊和疑似患者，包括门诊患者多次就诊结算，共发生医保结算93238人次，涉及总费用10.39亿元，医保系统共支付6.77亿元。

至于确诊患者，全国结算人数共44189人，涉及总费用7.52亿元，人均费用1.7万元，其中医保支付比例约为65%，剩余部分由财政进行补助。

熊先军说，为缓解医疗机构垫资压力，医保经办机构专门预付专项资金用于患者救治。截至3月19日，各地医保部门累计拨付资金193亿元，其中湖北省37亿元。

熊先军指出，冠病具有较强传染性，如果费用渠道不明确，患者会有顾虑，不利于及时诊断治疗和控制传染源。医保局自1月22日会同财政部明确提出“两个确保”的要求，即“确保患者不因费用问题影响就医”和“确保收治医疗机构不因支付政策影响救治”。医保部门要求对于确诊和疑似患者全部实行先救治、后结算，包括异地患者。

据悉，冠病患者在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。同时，为了确保医疗机构不担心预算限制，医保部门也及时调整定点收治医疗机构的总额预算指标，对相关医疗费用单列预算，不占用当年总额预算指标。

熊先军也称，由于冠病是一种新的疾病，对属于卫生健康部门制定诊疗方案范围内的药品和诊疗服务项目，无论之前是否在医保目录中或是否有限定支付范围，均临时纳入医保基金支付范围。同时，根据诊疗方案变化，动态调整报销范围。如诊疗方案中的体外膜肺氧合（ECMO）因对诊疗水平要求较高，费用较为昂贵，之前许多省份未纳入支付范围，在疫情中医保也予以支付。

针对疫情期间慢性病患者的医保服务需求，熊先军回应指，由于医疗机构的人力物力集中用于防控，高血压、糖尿病等常见病、慢性病患者的正常就医需求被积压。各级医保部门配合卫生健康部门实施长处方政策，减少慢性病患者去医院次数。同时，及时将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围，鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务。

据熊先军透露，武汉针对门诊重症慢病患者的需求，每日纳入医保支付的“互联网+”医疗服务费用超过1300单，向定点零售药店流转处方超过1100单。