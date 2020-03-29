湖北民航今复航 首个客运航班在宜昌起飞

暂停约两个月的湖北民航今日（29日）凌晨复航，首架民航客机由宜昌市飞往福州，据称代表宜昌对福建守望相助的感恩之情。

据新华社报道，湖北复航后的首架民航客机福州航空FU6779航班搭载64名乘客，于今日0时6分许，从海航集团旗下的宜昌三峡机场起飞。

根据中国民航局《关于恢复湖北省民航航班的通知》，湖北省除武汉天河机场外其他机场的国内客运航班，于3月29日零时起恢复。同时，湖北省各机场货运航班也全部恢复。

宜昌三峡机场董事长兼总经理徐佐强介绍，三峡机场复航后的首班航班选择宜昌至福州航线颇具特殊意义。疫情暴发之初，福建医疗队千里驰援宜昌。首飞福州，代表着宜昌对于福建人民关键时刻守望相助的感恩与回馈。

另据中新社报道，当日三峡机场恢复宜昌至福州、深圳、西安等方向的16个航点、22条航线。

据了解，除宜昌外，当日还有襄阳、恩施、十堰机场复航。根据官方公告，襄阳机场恢复上海、广州、深圳、杭州等12个城市航线，后续还将恢复南宁、惠州、海口等城市航线。恩施机场恢复杭州、西安、南京3个城市航线，后续还将恢复深圳、成都、上海等城市航线，并新增宁波航线。十堰武当山机场恢复七个航司执飞的9条航线、15个航点。

据神农架机场方面消息，该机场具备复航条件，处于适航状态，但目前暂未接到航空公司执飞通知。

另据相关网站信息，目前宜昌、襄阳、恩施、十堰开通国内多条航线，其中明日直飞深圳、广州等地的部分航班已售罄。