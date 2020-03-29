深圳公共场所全面开放 小区也将放宽出入管制

广东深圳市在加强境外输入防控措施的同时，放宽境内管制，该市今日（29日）宣布，各类公共场所将全面开放，小区外来人员经亮码测温可正常出入，返岗员工14天内无高、中风险地区旅居史也无需实行岗前隔离。

据深圳市互联网信息办公室官方微信的消息，深圳市疫情防控指挥部办公室今日发布通告，调整全市十条疫情防控措施，从发布之日起生效。其中，指挥部提出，全面推进企事业单位复工复产复业，员工若14天内无高、中风险地区旅居史，无需实行岗前隔离。商场、大型连锁超市、餐馆、娱乐场所、旅馆酒店、会展、电商公共服务中心等各类公共场所也将全面开放。

此外，指挥部在公告中说明，要尽可能增加小区出入口，方便人员出行。小区外来人员，及外卖、快递、家政维修等人员亮码测温后，可正常出入。

与此同时，指挥部也要求严防境外疫情输入，从深圳口岸入境的所有人员，仍旧实施全覆盖核酸检测、全自费集中隔离。

至于重点场所的防控，指挥部坚持监狱、宗教场所、救助站、养老机构、精神卫生医疗机构、老年公寓等特殊场所，继续实施封闭式管理。

指挥部也提出加强清明期间防控，避免各类聚餐聚集活动，暂停守灵、集体公祭、骨灰海葬等聚集活动，并暂停现场祭扫，关闭墓园、骨灰楼。