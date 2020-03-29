台湾虎航：4月起空服员全面佩戴护目镜、防水隔离衣

继台湾中央流行疫情指挥中心提出保障机组人员的要求后，台湾虎航今日（29日）宣布，所有执勤机组员4月起除了原本已穿戴口罩与防水手套，将再加上护目装备及防水隔离衣，以保障搭机旅客的安全。

综合《自由时报》、联合新闻网报道，虎航所有第一线运务人员已配戴口罩及防水手套，并配给专属防疫包一组，内有随身瓶酒精、口罩、手套等简易防护装备，且可随时补充相关备品。虎航也自4月1日起，将依照指挥中心的要求，为机组人员佩戴护目装备鸡防水隔离衣。

台湾虎航在此前的25日，已实施机上厕所分流，藉由机上分流管制机组员及旅客的动线，降低交叉感染之可能。该航空也将在桃园机场柜台完成防护板设置，以减少近距离的接触及飞沫传播，降低感染风险。

在机组员防疫方面，每趟航班执飞前，皆由当班机长确认前、后舱组员没有不适症状，且没有发烧症状才可执勤。每趟飞行皆原机往返，机组员不入境且配合指挥中心规范，作好相关防护。此外，前、后舱组员的排班皆间隔5天以上，以进行自主管理。

台湾虎航表示，针对搭机旅客，自报到柜台开始、飞行途中直至离机，均应全程配戴口罩。所有搭乘台湾虎航班机旅客，登机前须配合额温测量，额温超过37.5°C者或无法配合此项作业者，台湾虎航将无法提供载运服务。

截至目前，台湾与航空相关的确诊病例包括两名货机司机、两名空服员和一名荷兰籍副机师。

台湾中央流行疫情指挥中指挥官陈时中昨日强调，飞机是最危险的地方，指挥中心昨日上午也已经提出加强机组人员“个人防护装备”的要求，要求机组人员配戴外科口罩、护目镜、防水隔离衣、防水手套，必须要与旅客分开厕所等，确保他们的安全。台湾民航局此前也指出，机场人员如因工染并将会予以补偿。