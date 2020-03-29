河南本土病例详情：患者曾与无症状感染者就餐

河南省今天（3月29日）出现大陆唯一一起本土确诊病例，河南省卫健委通报详情，指该患者曾与无症状感染者就餐，一共68名相关的密切接触者也都在集中隔离观察。

据河南卫健委网站消息，确诊的为河南省漯河市一名59岁的王姓女子。这名患者是漯河市图书馆保洁人员，住漯河市源汇区恒大名都小区。3月24日晚出现头痛症状，26日下午17:00左右自测体温38.5℃，19:30左右在其儿子驾车陪同下，到漯河市中心医院发热门诊就诊，随后就地隔离观察，28日20:20确诊。

调查发现，患者于3月21日10:00左右在漯河汽车站乘坐长途客车到平顶山市郏县汽车东站，在其郏县同学张某（郏县人民医院医生）驾车陪同下到乡下扫墓，在郏县期间与张某一同就餐三次。

继续调查发现，张某于3月13日晚与刘某、周某（二人也为郏县人民医院医生）等人在饭店同桌就餐。刘某曾有武汉出行史，返郏后自行隔离14天期满。3月25日，郏县人民医院对参与疫情防控的一线医务人员进行健康体检，在核酸筛查中发现张某、周某为无症状感染者，刘某核酸检测为单阳性、无症状，三人正在接受集中隔离医学观察。

目前，已追踪到王某密切接触者15人，追踪到刘某、张某、周某密切接触者53人，均在接受集中隔离医学观察。