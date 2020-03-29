1%无病征返港后确诊 专家：或出现社区传播链

香港28日新增的64宗确诊病例中，包括27名英国留学生，而且40%患者无明显病征，但在家居检疫期间病发及确诊，极大可能引起社区爆发。

香港抗疫督导委员会专家顾问成员、中文大学医学院呼吸系统科讲座教授许树昌推算，700位回流港人已在社区播毒或造成庞大的传播链。香港卫生防护中心表示，没有找出社区所有个案，所有需推出措施加大社交距离。

据《文汇报》报道，许树昌在接受电台访问时表示，于本月19日前从欧美抵港者无须检疫，可以任意到社区活动，情况令人担心，特别是有研究显示，约1%从外地返港者，最初无病征但之后对新冠病毒呈阳性反应。

他据此推算，由3月初至19日约7万人从外地回港，若1%带病毒，可能已有700人染病并在社区活动，并预计该批可能染病者是决定香港会否出现社区爆发的主要元素。

报导称，许树昌还表示，香港目前仍采“围堵政策”控制疫情，所测试样本呈阳性的病人都要使用负压病床，但病人要连续有两个样本测试为阴性才可以出院，令病床轮转速度较慢，建议医管局做好应变计划。

《大公报》则指出，卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，大批留学生返港，有新增个案属预料之内，若家居检疫时能够做足防感染措施，例如家人不是一同吃饭，或家人搬到其他地方等，与酒店检疫没有分别。她呼吁检疫人士注意有否出现病征，以免家中长者受感染。她指出，无病征的患者比例高，难以追踪社区所有个案，令人担心，因此需要推出一系列措施，加大社交距离。