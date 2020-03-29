香港病毒检测率低 港专家：应提升数量否则防疫效果将受挫

自香港政府3月19日起对外国抵港人士实施强制检疫14日，截至3月26日仅15%受检疫者做了病毒测试，香港大学微生物学系讲座教授袁国勇指出，若不为更多人做病毒检测，政府就算推出限制聚集的措施，效果也未必显着。他建议，每天应进行7500个病毒检测。

据香港01报道，3月19日至3月26日期间，有近四万人经机场入境香港，并收获香港卫生署的检疫令。不过，当局仅对部分入境者进行抽检，为从高危地区或符合年龄条件的人化验深喉唾液，至3月26日仅为6000多人做了病毒检测，即占入境者15%。

报道称，卫生署在这段时间于机场一共派发了5613个深喉唾液样本瓶予无症状者；另一方面，如入境者出现病征，就会被分流到亚洲国际博览馆及北大屿山医院的检测中心，截至3月26日晚上9时，合共有514名旅客转到检测中心。这表示，只有6127名入境者被要求做病毒测试，检测率仅15%。

对此，袁国勇认为，所有入境者都应接受检测。他更指出，即使政府推出了限制人群聚集的措施，但若不为更多人做病毒测试，这些措施未必足够。

他提出政府应扩大检测数量，每天让7500做测试。袁国勇也建议市民如有轻微病征，都应到普通科门诊索取样本瓶，而如果化验结果为阴性，但症状未有减退，就应马上求医。

尽管港府昨晚宣布，今早起将检测扩展至涵盖所有抵港而没有出现病征人士，不过，有关当局在收回样本方面遇阻，使检测措施效果大打折扣。据报道，当局虽然派出了五千余个样本瓶，但截至3月27日，当局只收回并完成了2804个样本的检测，即有一半样本仍未能收回或未完成测试。

香港食物及卫生局局长陈肇始在3月27日的记者会指，当局正研究强制要求受检测人士在指定时间内交回深喉唾液样本，但并未公布具体做法，卫生署多次在记者会上呼吁受检疫人士交回样本瓶。

此外，香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君医生昨日也指出，目前每日已需处理多于2000个样本的化验，但单是3月27日就已有3085人经机场抵港，未知当局会如何处理大量样本。

据悉，在2804个深喉唾液样本中，有26个呈阳性反应，即约1%，意味每100名无病征的入境者，就会有一人确诊，比率不低。