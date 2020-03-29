境外陆续严格管控 香港出境人数大跌近五成

继广东省深圳市宣布周五（27日）起经深圳口岸入境者，均需接受核酸检测并集中隔离14天，从香港出境的人数大幅下降至一半，其中经深圳湾口岸出境至大陆人次更大跌九成。

据香港01报道，香港入境处的数据显示，昨日从香港经深圳湾口岸出境到广东的人数仅343人，相较措施实施首日的494人进一步下降约30%。而若与措施实施前3月26日的3014人相比，则两天内大跌88%。具体来看，昨日经深圳湾口岸出境香港的人次中，香港、大陆和其他访客人次分别为238、102和3。

此外，澳门政府也宣布自25日起，从香港出境至澳门的人士需检疫14天，同样导致经港珠澳大桥出境香港的人数跌至194人，相较措施前一日（24日）的7199人次，下跌了97%。具体来看，昨日经港珠澳大桥出境香港人次中，香港、大陆和其他访客人次分别为45、3、146。

针对出境香港的人数，入境处数据显示，昨日共有1441人从香港出境，较前日的2795人，下跌约48%。其中，机场出境人次达904人，占整体六成。其次则是深圳湾口岸的343人，占整体23%，最后是港珠澳大桥194人次，占13%。

至于入境人数方面，昨日共有4662人入境香港，较前日（27日）的4033人上升约15%。当中有4356人为香港居民，占约93%。若按入境口岸分类，有3744人次经机场入境，占整体入境人数约80%，其次有545人经深圳湾口岸入境，占整体11%，另有67人次经港珠澳大桥入境，占1.43%。