马云公益基金会回应捐赠物资资金来源：全部来自于马云个人

针对外界对捐赠物资资金来源的质疑，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会昨日（28日）联合发布声明指，两家基金会的资金分别来自马云个人以及阿里巴巴集团，绝无第三方捐赠，更不涉及平台客户捐赠的资金。

据马云公益基金会官方微博发布的声明，近日不断有人问及两家基金会捐赠物资的资金来源，对此，马云公益基金会说明，该基金会所有用于中国国内以及国外140多个国家抗疫公益事业的资金全部来自于马云个人的捐赠，没有一分钱来自社会募捐资金。上述声明称，“截至目前，马云公益基金会尚未接受任何第三方捐赠。”

声明也强调，该基金会五年来一直在官方网站上向社会公布全部资金去向，并表示“欢迎大家的批评和监督”。

此外，针对阿里巴巴公益基金会，声明指出，该基金会10年来所有公益资金均来自阿里巴巴集团的营业额。据称，阿里巴巴董事会在2010年决定，每年将集团营业额的千分之三用于公益事业，隔年，阿里巴巴公益基金会正式成立。声明同样说明，该基金会“尚未接受任何第三方捐赠，也不涉及平台客户的捐赠资金。”

公开资料显示，马云公益基金会由阿里巴巴创始人马云于2014年12月发起并捐赠成立，主要关注企业家精神、教育、女性领导力、医疗环保四个领域。而阿里巴巴公益基金会经中国民政部通过，于2011年12月正式成立，为民政部主管的全国性非公募基金会。该基金会由阿里巴巴集团旗下四家公司联合发起，原始基金为5000万元人民币（约1000万新元）。

据澎湃新闻报道，马云个人官方微博的信息，马云公益金会和阿里巴巴公益基金会除了向埃塞俄比亚在内等54个非洲国家、阿根廷等24个拉美国家捐赠物资以外，也已向日本、韩国、伊朗、意大利、西班牙、美国、阿富汗、巴基斯坦、斯里兰卡等国捐赠了口罩及试剂盒等多批医疗物资。

此外，马云公益基金会于1月29日宣布捐赠一亿元人民币（约2000万新元）用于支持2019冠状病毒疾病治疗药物和疫苗的研发。其中，向中国科学院和中国工程院各捐赠2000万元（约400万新元），用于其所属专业研究机构当前病毒疫苗专项研发，其余资金将用于支持国内外各顶尖科研机构和科研人员合作展开对冠病的预防治疗工作。