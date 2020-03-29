忧隔离病床将爆满 香港医管局正研究腾出更多病床

香港医院管理局总行政经理何婉霞今日（29日）透露，公立医院的病房目前已快爆满，担心当地疫情若恶化，可能会使医疗系统瘫痪，无法应付需求。

据《星岛日报》报道，香港医管局总行政经理（病人安全及风险管理）何婉霞在记者会上，被问到等待入院的确诊者人数时，指目前不断接收病人，未有实时数据，但重申当局知道有病人正在等待入院，已在努力尽快让病人入院接受治理。

不过，她担心，如果每日继续增加数十个确诊病例，隔离病床会出现爆满的情况，更指情况若恶化，会导致医院瘫痪而无法应付需求。因此，医管局计划开放二线病房，并继续改装普通病房，加大这类病房的数目。

据何婉霞透露，第二线隔离病房为经改装的普通病房，设有负压设施，医护人员入内时需穿上全套保护装备。她也说明，第二线隔离病房的设施以及对员工的保护，与一线隔离病房同等。何婉霞介绍，在医院已治疗一段时间，病情相对稳定，并且临床症状好转到一定程度的病人，才会转到第二线隔离病房，以腾出一线病房给新确诊患者。

另外，何婉霞也提到，有一些国家采取患者确诊后在家隔离的措施，而港府的做法则是围堵政策，希望早检验、早隔离及早治疗，因此已加大检验量及隔离床数量等，以符合围堵政策。但她也透露，目前正研究外国文献，以及积极与传染病专家研究，如何加快病情好转的病人出院，并强调会根据科学实证做出决定，并配合政府其后的防疫策略。

香港卫生署今日通报，当地新增59例确诊病例，其中40例为境外输入病例，累计报告确诊病例641例。