中国首个以货运为主的机场 预计明后年投入运行

中国国家发展改革委员会今日（29日）透露，将在湖北鄂州推进中国首个以货运功能为主的机场建设，按照目前的计划，预计在2021年底或2022年初能够投入运行。

据中新社报道，中国国务院联防联控机制今日召开新闻发布会，中国国家发展改革委基础设施发展司一级巡视员任虹在会上介绍，鄂州机场是中国第一个以货运功能为主的机场，功能定位是货运枢纽和客运支线机场，按照2030年完成货邮吞吐量330万吨进行规划设计。同时，积极引入社会资本入驻鄂州机场，并且出资建设鄂州机场航空货运设施，这也是中国首个社会资本、企业进入机场的项目。

任虹称，鄂州机场已经在2019年下半年顺利开工建设，虽然因疫情有一些耽搁，但现在已经复工，按照目前的计划，预计在2021年底或者2022年初能够投入运行。

在会上，她也介绍说，截至2019年末中国一共有235个运输机场，去年旅客吞吐量13.5亿人次，同比增长6.9%。不过，同期货邮吞吐量为1710万吨，增长同比仅有2.1%，速度比客运增长低很多，说明当地航空货运正处于发展的初期阶段。

她指出，中国航空货运量接近一半集中在北京、上海、广州三大机场当中，从国际货运来看，北京、上海、广州、深圳和郑州五个大机场集中了全国90%的国际货运量。据介绍，承担货运机场的有两类，一类是北京、上海、广州这样的综合性机场，另一类是以货运功能为主的专用型机场，目前的235个机场基本上是综合性机场，以货运功能为主的机场在中国还是零。

任虹表示，随着这些年电子商务、快递物流的快速发展，中国航空货运机场也呈现了多元化、物流化和专业发展的态势，对机场提出了很多更新更高的要求。

“特别是这次疫情以来，在航空货运方面也暴露出我们没有专业化航空货运的短板，也没有一个完整的航空货运机场的系统。”任虹指出，加快货运功能为主的机场建设是一个重要任务。