香港限聚令首日 逾300家食肆收到劝喻性提示

香港限聚令昨日（29日）生效，餐饮业需符合包括每桌相隔至少1.5米、一桌不多于四人等六项规定，但有不少餐饮业者疑违规而被港民举报，截至昨晚，香港食物環境衞生署巡查超过3200家食肆，并作出约280次劝喻性提示。

据《星岛日报》报道，在新规定生效后，昨日多区均有食肆被市民举报怀疑违规，警方及食环署因此加派人员巡查。位于跑马地奕荫街和土瓜湾新山道一带食肆，昨早均有餐室的入座率及餐桌距离遭举报，警方接报后到场调查并作劝喻。

当晚，食环署人员业联同警方约五十人也到尖沙嘴梳士巴利道的多家食肆及酒吧巡查，入店警员事前须接受店方职员测量体温。执法人员了解顾客间的座椅距离和人流等，大部分食肆生意冷清，并无戴有监察手环人士在此消遣，也无店铺或聚众巿民违规，一个半小时后执法人员陆续离去。

食卫局局长陈肇始指，前晚巡查时，食肆相对合作，暂未有人违规被罚款。她称，接下来两星期非常关键，呼吁公众自律。

报道指，随着当局实施新管制措施，食肆人流大减，部分更主动停业。香港富临集团昨公布，为配合政府新推出的规例，旗下八家陶源酒家昨起暂停晚市十四日，另有四家富临酒家将继续休业。富临指将持续审视疫情状况，决定恢复服务日期。

中小企食店联盟召集人林瑞华批评，政府推行有关政策太仓卒，不少食肆都束手无策，当中有食肆很难及时购买探热装置，也有食肆店面面积小，实施新措施后，餐厅座位已经少于一半。香港餐饮联业协会会长黄家和也指，现时饮食业界经营困难，平日人流多的兰桂坊前晚十时食客也少于二十人，他形容是从未遇过的情况。