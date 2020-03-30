13名外籍人员沿山脉攀爬非法入境广西被遣返

外防输入成为中国疫情防控的重点之一，广西作为沿边沿海地区面临较大的境外输入风险，近日更有13名外籍人员沿山脉攀爬非法越境进入广西，立即被遣返。

据《中国纪检监察报》昨日（29日）的报道，广西壮族自治区百色市百南乡纪委书记杨建锋，在3月25日组织全乡村监会开展“外防输入”工作检查。他指出，全乡有83个村民小组、83个举报箱、17个边境疫情排查执勤点，吁请大家发现问题立即报告。

报道透露，一周前，13名外籍人员沿山脉攀爬非法越境进入百南乡，立即被边境管理部门依法遣返。3月份以来，百色市纪委监委按照自治区纪委监委部署，组织纪检监察机关深入那坡、靖西等边境县市边境线开展“外防输入”督查，督促整改边民互市点设卡把守不严、边民小道存在监控盲点等17个问题，严防境外疫情输入。

此外，广西机场管理集团有限责任公司纪委组织七个检查组分别对南宁、桂林、柳州、北海、梧州、百色、河池等地机场进行拉网式排查。

报道强调，广西目前实现本地确诊病例、疑似病例“双清零”，但作为沿边沿海地区，还面临较大的区外境外疫情输入风险。据澎湃新闻报道，广西壮族自治区南临北部湾并与海南省隔海相望，西南与越南接壤，行政区域土地面积23.76万平方千米，管辖北部湾海域面积达四万平方千米。

根据广西卫健委官方通报，3月29日0至24时，自治区无新增确诊、疑似病例，无新增死亡病例。全区累计报告确诊病例254例，其中2例境外输入确诊病例现在定点医院隔离治疗。