中国驻荷大使回应荷兰召回中国进口口罩

荷兰卫生部近日发布文告召回约60万个中国进口的口罩，中国驻荷兰大使徐宏回应指，已与当地外交部和卫生部就此事沟通，并强调不应把问题作政治化解读。

据中国驻荷兰大使馆官网今日（30日）的消息，中国驻荷兰大使徐宏表示，对3月28日有媒体报道兰从中国购买的一批口罩存在质量问题，大使馆高度关注，并在当晚第一时间与荷兰外交部、卫生部联系。

徐宏透露，昨日已应约与荷兰医疗护理大臣范莱恩通话。范莱恩在通话中指出，针对荷方从中国采购的部分口罩不适宜重症病房医护人员佩戴的问题，荷方正在进一步厘清有关情况，一有结果将第一时间向中方通报。范莱恩也表示，感谢中方为荷兰所提供的支持和帮助，并希望这一孤立事件不会影响两国的友好合作。

徐宏也强调，中国支持包括荷兰在内的各国抗疫的目的非常简单，就是要努力挽救更多的生命，不存在一些人所说的“地缘政治考虑”。他也说，合作过程中即使出现一些问题是正常的，不应作政治化解读。

对于荷方关于口罩质量问题的进一步调查，徐宏表示中方期待调查结果出炉，如有需要，将本着客观公正的原则依法协助开展调查。

荷兰卫生部早前通报，中国制造商送来的130万个口罩，由于质量不合格，因此宣布召回已分送到当地各医院的约60万个口罩。