四川娱乐场所重开数日后被叫停

中国四川省上周三（25日）终止群体聚集禁令，允许娱乐场所重新开业，但前天（28日）成都市多家KTV、网吧等场所接到暂停营业的通知，更有顾客唱到一半被告知要立即停止。

据红星新闻报道，几天前，位于成都青羊区的温莎KTV接到可以复工的消息，便立即开始准备营业。该店刘店长表示，从开业到现在，每天的包间预定量可达到50多间，基本与疫情之前持平。但在前天下午，他们接到了暂停营业的通知，之后立即用通知顾客当晚起暂停营业。

锦江区吸引力ATT KTV、美乐迪等成都多家KTV，均表示已经接到文旅部门要求暂停营业的通知，昨日已完全停止营业。在电商平台上，也有多家KTV显示当日休息，并已无法预约。

不少网友在微博上表示经历了此次娱乐场所再次暂停营业，有网友唱到一半就被告知店家立即停业了，但“好在还是唱了一下下。” 此外，也有预定了包厢的网友，在前往KTV的途中被告知临时关门。

四川省文化和旅游厅执法监督局相关负责人指，这是中国国家文旅部3月28日向全国发布的一条紧急通知，对于所有复工的娱乐场所都要暂时关停，包括KTV、网吧、电影院等。

他还表示，这也是全省统一的动作，昨天省文旅厅的市场处已经转发该通知到省内各市州具体执行，“各市州对此事的反响比较大，我们也在积极做好沟通、解释工作。”

该负责人表示，对于紧急通知的背景暂不知晓，而对于何时能复工，暂无确定时间。

报道指，四川省卫生健康委应对疫情领导小组疫情防控组副组长栾荣生此前在受访时表示，由于KTV是密封的，不可能开窗，消费者在唱歌时的声音比平时说话声音还大，加上空间狭小，更容易造成飞沫传播，如果真有传染源，很容易出问题。

中国国家电影局此前发布通知，所有影院暂不复业，已复业的立即停止营业，具体复业时间将另行通知。