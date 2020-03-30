世卫专家：中国绝对有理由担心出现二次暴发

中国－世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长艾尔沃德（Bruce Aylward）近日接受美国媒体访问时指出，中国绝对有理由担心当地出现二次暴发，而中国也已在准备应对那种情况。

据美国《时代》周刊本月23日报道，在回应中国是否有理由担心会出现第二波感染时，艾尔沃德指，中国绝对理由担心，且已经对这种可能性高度关注。艾尔沃德称，在中国考察疫情时，令他感到震惊的是，尽管当时疫情已在好转，且一些地区新增病例仅为个位数，但当地的省长、市长都表示，还在扩建病床、购买呼吸机，准备接下来的抗疫防疫工作。

艾尔沃德引述中国官员指，他们不认为这种病毒会消失，但希望社会、经济、公共卫生及医疗系统能够正常运行。“我们不能够再陷入同样的窘境。”中国官员说。

在访问中，艾尔沃德也对中国病毒检测工作高度赞赏。世卫组织一直在督促各国积极检测，当被问道有哪些国家的检测数量仍不足时，他回应指，“这个问题反过来问，会比较容易回答。目前谁的检测工作是足够的？其实很有限，只有中国、韩国、新加坡。”

针对全球疫情，艾尔沃德指出，中国从一月辨认出病毒并火力全开抗疫，到三月底预计能从疫情中走出来，总共耗时三个月。欧洲、北美、中东等国家等国家，仍在增速的阶段，这些国家未来几个月估计都会在抗争疫情。