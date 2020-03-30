世卫专家早前避谈台湾 世卫：参与议题取决于会员国

世界卫生组织专家日前受港媒访问时避谈台湾会员资格，世卫组织昨日（29日）发表声明撇清责任，指成员资格问题取决于会员国，更在声明中罕见使用“台湾”这一称号。

据台湾中央通讯社、《纽约时报》报道，世卫组织秘书长谭德塞的高级顾问艾尔沃德（Bruce Aylward）日前在接受香港电台访问时，在问道是否应该重新考虑台湾的会员资格时，艾尔沃德显示称自己没有听到问题，后来要求记者换一个问题，再次被追问时，视频就被切断。随后，记者再次致电艾尔沃德询问台湾在遏制病毒方面的表现，他回答“我们已经谈到了中国”。

据悉，艾尔沃德早前曾带领国际专家组到大陆考察疫情。

对此，世卫组织今日发表声明回应指，台湾的世卫成员资格问题取决于世卫成员国，而不是世卫组织工作人员。不过，世卫组织正与所有卫生部门密切合作，包括台湾的专家。

声明中也指出，目前台湾的感染率相对较低，世卫组织正密切关注情势发展，向包括台湾在内的各地区卫生相关部门汲取经验，并向全球分享最佳做法。

关于疫情，世卫组织秘书处按照既定程序与台湾卫生专家和相关部门合作，促进快速有效的应对并确保讯息流通，并说台湾的国际卫生条例（IHR）联络点能获取资讯，也可以访问事件资讯库平台（EIS）等。

世卫组织表示，台湾流行病学培训计画属于“全球流行病学与公共卫生防疫网”（TEPHINET）成员，另外今年2月有两位台湾公共卫生专家参加世卫组织为应对疫情举行的全球研究与创新论坛，与包括中国大陆在内的全球科学家一起对问题研究做出贡献。

中央社的报道指出，今年世卫组织疫情报告中对台湾称呼一直在变，曾使用“中国，台湾”（Taiwan, China）、台北直辖市（Taipei Municipality）、台北（Taipei）、“台北及周围地区”（Taipei and environs）等称谓，而此次声明更使用“台湾”及“台湾的”大篇幅回应，令台媒猜测世卫组织立场或有改变的可能性。

据报道，2005年WHO与中国大陆签署备忘录，使台湾公卫专家要参加国际卫生活动，除了必须事先取得世卫同意，也被要求其所属机构要有“中国台湾省”的称呼。