确诊者住院期长达20天 港医管局：隔离病床几近爆满

疫情持续在香港蔓延，香港医院管理局行政总裁高拔升今早（30日）指出，现有的隔离病床几近爆满，本周会启用400张二线隔离病床，但若出现像欧洲一样的大暴发，部分患者或需在社区隔离。

综合香港电台网站、《星岛日报》报道，高拔升出席电台节目《千禧年代》时指出，香港疫情在本月中出现很大转变，随着海外回流人士拉高确诊个案，对公立医院的病床用量构成很大压力，当中以成人病房情况最严重，直言隔离病床几近爆满。

预期疫情将持续一段时间的高拔升引述数字指，2019冠状病毒感染者的平均住院时间为17至20天，病床的使用量很大。不过，大部分病征轻微或无病征患者，住院7至10天后情况会转趋稳定，当局本周将陆续启用400张透过改装普通病房而成的第二线隔离病床，专门接收轻症患者，以腾空隔离病房给重症病人，期望有助纾缓压力。

高拔升介绍，二线隔离病房透过改装普通病房而成，会减少一般病床的供应，指出医管局要同时照顾冠病患者，也要维持医疗系统的运作，目前仍在探讨能否在每个医院联网增加多十几张第二线隔离病床。

在回应有部分患者于确诊后未能获即时住院，高拔升解释，这是由于隔离病床的使用量紧张。他提到，若香港出现如欧洲般的大爆发情况，病人以几何级数上升，到时或需考虑让部分病人留在社区隔离。高拔升也提到，明白香港居住环境较挤迫，若患者的病情稳定，他们在检疫中心进行隔离会令社会较放心。