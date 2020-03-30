中国工信部：中国企业开工率超98% 但外贸进出口形势恐恶化

中国工信部今日（30日）指出，截至3月28日，中国规模以上工业企业平均开工率和复岗率分别达到98.6%和89.9%，但随着国际疫情进一步扩散，中国外贸进出口形势预计还会进一步恶化，对中国经济造成冲击。

据第一财经报道，中国工信部副部长辛国斌在今日（30日）的发布会上指出，今年首两个月，规模以上工业增加值同比下降13.5%，实现利润同比下降38.3%，企业亏损面达到36.4%。在41个大类工业行业中有30个行业工业增加值降幅达到两位数，中小企业、劳动密集型行业受冲击影响较大。

不过，全国复工复产工作自二月下旬有序推进，截至3月28日，全国规模以上工业企业平均开工率和复岗率分别达到98.6%和89.9%，比2月23日分别提升15.5个和38个百分点，比3月1日提高3.6个和22个百分点。广东、江苏、浙江、山东、福建等工业大省已基本全部开工。在一些龙头企业带动下，大量中小微企业加快推进复工复产，目前中小企业开工率已经超过70%。

然而辛国斌指出，进入3月份以来，尽管在中国疫情逐步得到遏制，但海外疫情却意外呈现大流行态势，导致各疫情国家生产、消费萎缩，股市频繁震荡，各国贸易活动明显减少，全球经济衰退的风险在不断集聚。

辛国斌说，中国经济已经深度融入全球产业链供应链，特别是与一些重点疫区相互依存度较高。国际疫情蔓延扩展，势必对中国产业链、供应链以及外贸出口造成较大的冲击影响。据海关统计，今年前两个月，中国货物贸易进出口同比下降9.6%，其中出口下降15.9%。

他估计，随着国际疫情进一步扩散，中国外贸进出口形势可能还会进一步恶化。对此，中国将通过汽车、电子等重点产业链的固链强链，提升全球产业链供应链的稳定性，加大力度向国际市场供应原料药，扩大开放、推进经济全球化，为世界经济稳定作出贡献，同时也将与各国共同抗击疫情，希望国际疫情尽早得到有效控制。

在会上辛国斌也指，总体来看，中国具备庞大的产业规模、完整的产业体系、巨大的内需市场、充足的政策空间和显著的制度优势。他称，疫情对中国工业经济的影响是阶段性的，是可控的，不会改变中国持续向好的基本趋势。

另据相关行业协会调查，机械行业开工率达到93%，已开工企业员工返岗率达到84%；轻工、纺织行业重点企业开工率分别达到90.6%和97.1%，复岗率达到91.2%和75.9%。防疫物资、生活必需品、农资产品生产保持较快增长态势；化肥等农资企业复工复产形势较好，有力保障了春耕生产。食品等生活必需品行业基本稳定，医用防护服、口罩等疫情防控相关行业生产强劲增长；部分高技术产品逆势增长，智能手表、智能手环等消费升级类产品以及半导体分立器件等高技术产品增速较高；大数据、云计算、物联网等新产业新业态保持快速发展态势。