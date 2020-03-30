中国吉利汽车称供应链及产量受挫 今年恐是历来最艰难一年

中国民营汽车生产商吉利汽车今天（30日）称，近期暴发的疫情已严重影响集团供应链以及产量水平，对今年的营业额及盈利能力构成额外压力，并预期2020年可能成为集团历年来最艰难的一年。

据路透社报道，吉利汽车刚公布去年度业绩，截至去年末的净利按年倒退35%至82亿元人民币（16.47亿新元），因期内整体销量下降幅度大于预期，加上需求疲软及市场竞争激烈造成定价压力。董事会会建议派末期息每股0.25港元，较上年度同期0.35港元为低。

去年全年吉利汽车总销售量为136.16万部，按年减9%。公司设订2020年的销售目标为141万部。

吉利汽车业绩报告称：“预期目前的不利因素将在短期内持续，2020年可能成为本集团历年来 最艰难的一年。”

该公司表示，过去一年积极管理经销商库存及盈利能力至稳健水平，并已取得正面成果，有助集团未来数年应对市场变化。集团并将继续通过引入更具竞争力的新能源和电气化汽车产品，持续提高新能源和电气化汽车的销量占比。新产品投放量将于未来数年维持高位，提供足够动力令本集团在中国汽车市场回复稳定后尽快恢复增长。

吉利汽车表示，今年的资本开支预算约为人民币68亿元；去年资本支则为76亿元，在年初预算金额116亿元之内。