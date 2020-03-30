美专家：华南市场非病毒源头 病毒较弱版本或已传播数年

美国杜兰大学教授加里（Robert Garry）近日受访时指出，武汉海鲜市场不是2019冠状病毒的源头，且目前不确定病毒在人类中已生存多久，可能短至数月，或长达数十年。

据中国央视新闻报道，包括加里在内的五名美国、英国和澳大利亚科学家，于本月17日在国际顶级学术刊物《自然医学》发表一篇论文，研究方向主要为2019冠状病毒的起源。

研究结果表明，2019冠状病毒大概率是自然界的产物，而非人为操控或是在实验室中构建的。在美国杜兰大学官网登载的一个采访视频中，加里也指出：“我们现在不知道该病毒在人类中生存了多长时间，可能只有几个月，可能是数年，甚至是几十年，然后发生了一个小突变，使它得以更快地传播。”

在美国广播公司（ABC）27日的报道中，加里更指出尽管有人认为病毒起源于武汉一家海鲜市场，但他认为这是错误的。“我们的分析，还有一些科学家的分析，都指向了比武汉一家海鲜市场更早的起源。”加里说：“那里确实有一些病例，但不是病毒的起源。”

早前也有不少研究表明，华南海鲜市场虽然出现不少病例，但有证据指向一个更早的发源地。

公共卫生杂志《柳叶刀》网络版1月24日发表一篇由武汉市金银潭医院七名临床医生参与的研究论文，以最初被收治的41例冠病病例作为研究对象，发现其中有13名病例与华南海鲜市场无接触史。此外，《科学》杂志1月26日发表一篇题为《武汉华南海鲜市场可能并非新型冠状病毒发源地》文章，引述美国乔治敦大学传染病专家卢西观点指出：“13个人和这个市场没有任何联系，不是个小数字。”他认为，如果是这种情况，病毒可能源自其他地方。

中国呼吸病学专家钟南山院士近日也指出，疫情首先出现在中国，但不一定发源于中国。

报道更提到，加拿大智库“全球研究”日前在网站上发表署名罗曼诺夫的文章，引用台湾病毒学家对疫情严重的伊朗和意大利病毒来源的分析，指出两国现已公开了当地流行的基因组，发现它们与中国的基因组不同。该文章指出，由于西方媒体大量关注中国，许多人以为病毒是从中国传播到其他国家的，但现在看来这好像已被证明不完全是正确的。