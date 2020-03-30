调查：复工复产料带动中国3月制造业PMI小升 但仍处低位

中国3月官方和财新制造业采购经理人指数（PMI）明后天公布，路透社综合多个分析机构的预估中值显示，随着复工复产推进，中国3月官方和财新制造业有望小幅度回升，但仍在历史平均低位附近。

据路透社报道，综合24家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业PMI有望回升至45，脱离上月有记录以来的最低水准35.7。与此同时，18家分析机构预估中值显示，财新3月中国制造业PMI料也将小幅回升至45.8。上月该指数大幅降至40.3，创2004年4月本项调查开启以来纪录最低。

不过，尽管官方和财新制造业PMI都有所回升，但两者依然还在历史平均低位附近。据悉，官方制造业PMI历史上只有在2008年10到12月三个月因全球金融危机冲击，曾短暂跌至45下方。

尤其今年3月以来海外疫情快速蔓延，导致全球经济迈入衰退的风险升温，意味着中国制造业也无法独善其身。中国一季度经济负增长几成定局，对二季度增速也不宜过于乐观。

报道指，在全球主要经济体纷纷推出大规模刺激政策之际，中国仅仅为企业“纾困”已经不够，需经济“振兴”对策确保稳住基本面。随着疫情影响的发酵以及长期化，财政政策开始加码接力货币，特别国债、提高赤字率以及增加地方债规模将成为战疫新工具，以提振受到重创的经济。

周五召开的中共中央政治局会议明确提出要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。

中国央行公开市场今日时隔近一个半月后重启逆回购操作，期限七天，操作规模500亿元人民币（约100亿新元），中标利率下调20个基点（bp）至2.20%，为2015年6月以来最大单次降幅。分析师指出，新冠疫情对全球经济的冲击愈发严重，中国稳增长压力也日渐加大，政策利率增幅调降意味着货币政策进一步发力。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

路透预估官方和财新PMI中值为45.0和45.8。路透此次调查预估区间则为官方PMI 38.0到59.1、财新PMI 40.0到55.0。