台学者吁台对大陆释善意 停用“武汉肺炎”四字

两岸政策协会今日（30日）就疫情下的两岸关系召开座谈会，呼吁台湾政府应全面停止“武汉肺炎”这一名称，且为参加世界卫生大会（WHA），可对北京释出善意。

据《自由时报》报道，两岸政策协会理事长谭耀南提出，2019冠状病毒的冲击比2008年金融危机、2003年沙斯情况更为严峻，过程中所有事情都在发生变化，包含两岸关系。

他指出，在抗疫过程中两岸产生很多情绪，让原本能够舒缓的气氛产生了调整的困难。不过，两次武汉包机顺利完成，第三批“类包机”昨晚、今天也从上海返抵台湾，所以两岸关系的缓和、持续共同合作实际上在进行中。

两岸政策协会秘书长张百达建议，为了争取参加世界卫生大会，台湾政府应全面停止使用“武汉肺炎”这带有歧视字眼，对北京当局释出善意，这也是表达台湾文明的价值。

台湾产经建研社理事长洪奇昌也认为，世界卫生组织对于疾病的名称就是2019冠状病毒疾病，所以今天研讨会是用“新冠肺炎”，不必然过度强调这是“中国武汉肺炎”。亚太和平研究基金会董事长许信良则表示，美国总统特朗普过去为了刺激中国报复式称“中国病毒”，后来特朗普也不再使用这名称。台湾应该支持全球化，对全球共识敏感，像世界卫生组织这种国际组织的命名可以予以支持，基于“互相尊重原则”应避免使用“武汉肺炎”这一名称。

谭耀南指出，疫情提供了很大机遇，也造成了很多的挑战，其实病毒是全人类最大的敌人，当然也是两岸共同的敌人。如何携手全世界，乃至于两岸能共同对抗病毒，是掌握权力的人应该记得的责任。