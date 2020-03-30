中国央行：加大逆周期调节力度 未来仍有充足空间和工具

中国央行公开市场今天（30日）在暂停操作29日后重启，开展500亿元人民币（100亿新元）七天期逆回购操作并下调操作利率20个基点。

据路透社报道，中国央行货币政策委员会委员马骏表示，此举标志着央行进一步加大逆周期调节力度，可以进一步降低实体经济融资成本，未来仍有充足的货币政策空间和货币政策工具。

上海证券报引述他的讲话报道，这次公开市场操作中标利率下降20个基点标志着货币政策进入了加大逆周期调节力度的阶段，选择在这个时点降息应该是综合考虑了国内复工复产需求以及国际疫情和外部经济环境恶化等多方面因素后做出的决策。

马骏称，央行在抗疫的不同阶段使用了不同的货币政策工具和策略。他并补充道，在抗疫初期，为保证医疗物资和基本生活物资的供应以及金融市场正常运行，央行超常规投放流动性并推出了3000亿元专项再贷款。随着国内疫情形势的改善，央行又推出了5000亿元再贷款再贴现额度和定向降准等措施支持企业复工复产。

他还表示，LPR改革改善了货币市场利率向贷款市场利率的传导，货币市场的利率可以影响银行对中期借贷便利（MLF）的报价，又可以通过MLF利率进一步传导至LPR利率，从而引导贷款利率的变动。

他说：“因此，这次调降公开市场操作利率应该也能够有效地传导至实体经济，体现为企业融资成本的下降。”

马骏强调，中国还有充足的货币政策空间和货币政策工具。考虑到国内经济金融情况与国际的差异，央行在使用货币政策工具时保持了定力和弹性，并没有一次用完所有的子弹。

他表示，央行这次降息之后，中国仍然是主要经济体中唯一采用常态货币政策的国家，仍然可以通过正常的货币政策操作强化逆周期调节。

“中国货币政策的工具箱里既有价格工具，也有数量工具，还有结构性工具，都可以在需要的时候加以运用。”他说。

在暂停29日后，央行今日重启逆回购操作，稍早进行的500亿元人民币七天期逆回购，中标利率2.20%，上次为2.40%。因无逆回购到期，公开市场单日等额净投放。