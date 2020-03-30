彭博：港元2003年以来的最佳走势毫无减弱迹象

在金融市场的波动与震荡的中，分析认为香港货币仍将继续跑赢美元。

据彭博社报道，本地利率高于美国使得港元成为亚洲最好的套利交易，推动其本月升值0.51%，有望创下16年来最佳表现。鉴于当地借贷成本短期内预计会继续高于美国利率，而香港银行间同业拆借资金池仍然很小，这种强势可能还会持续下去。

尽管香港3月份已两次下调基本利率，但其流动性仍然非常紧张，港元正在接近联系汇率制度所要求交易区间的强方兑换保证水平7.75。当地银行在季末监管检查前囤积现金，以及中国大陆投资者连续20多天净买入香港股票，都提升了对港元的需求。此外，全球美元短缺可能提振作为替代货币的港元。

“港元短期内可能触及7.75，”华侨永亨银行经济学家Carie Li说。“由于当地的流动资金池很小，即使季末过后，香港利率也不会跟随美国的借贷成本迅速下降，这将有助于维持较阔的收益率差。”

港元上涨前，港元借贷成本与相应美国利率之差达到1999年以来最阔，从而使得做多港元成为一项有利可图的策略。香港衡量银行间资金供应情况的总结余过去两年已缩水70%，至540亿港元（99.4亿新元）。

在新冠病毒损及全球经济增长信心导致世界上大多数货币遭到抛售之际，港元的表现可谓出色。它是过去一个月新兴市场表现次佳的货币，仅次于保加利亚列弗。

港元的强势表现与过去两年的大部分时间形成鲜明对比。过去两年间，随着投资者因为其超低利率而抛售港元，港元一再触及交易区间的弱方兑换保证水平。为此，当地事实上的央行不得不卖出美元，以防港元跌破7.85。