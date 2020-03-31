过去两周流入中国股市的资金创五年最高

过去两周，流入中国股市的资金飙升至逾70亿美元（约99.6亿新元），为近五年来的最大资金流入。

据路透社报道，对疫情的有效控制和政策承诺的刺激，使中国股市今年的表现好于全球其他股市。投资者将希望寄托在全球第二大经济体，从疫情引发的衰退中复苏。

基金追踪机构EPFR Global的数据显示，截至3月25日当周，专注于中国基金的资金流入为32.6亿美元，前一周为38.3亿美元，为2015年5月以来的最大流入。

“中国和北亚最先出现疫情，而且已经有迹象表明它们的疫情也是最先消退的。”英国安石集团新兴市场股票投资组合经理伊凡斯（Edward Evans）说：“多个方面的宏观经济数据相继改善，这与发达市场形成了鲜明对比。如果出现‘第二波’疫情，它们也处于相对有利的地位。”

报道指，来自中国的最新数据显示，外国投资者一直在撤出中国市场。今年3月，外国投资者通过“沪港通”计划净卖出的中国大陆A股超过人民币700亿元（约140亿新元），并有望创月度纪录。

在中国部分受疫情影响最严重的地区被封锁两个月后，政府正推动商业企业和工厂复工，同时推出财政和货币措施以刺激经济，从人们担心在截至3月当季全面经济萎缩的情况中复苏。

过去一个月，中国基准股指上证综指下跌了4.7%，相比之下，摩根士丹利资本国际全球股指暴跌了12.2%。

美国基金管理公司Federated Hermes指出，该公司已增加了对中国股票的资金配置，年初时曾减持，而安石的伊凡斯则表示，他看好那些将从中国政策刺激和国内消费中获益最多的中国个股，特别是那些专注于虚拟世界的股票。

在全球市场重挫和油价崩跌的背景下，投资者在很大程度上继续回避新兴市场。

截至3月25日当周，共有41亿美元资金从非交易所交易的新兴市场股票基金撤出。尽管如此，EPFR Global的数据显示，通过新兴市场交易所交易基金（ETF）流入的资金为21.8亿美元，为连续第二周流入。