李克强主持会议：加强无症状感染者防控 对所有入境者进行核酸检测

中国国务院总理李克强昨日（30日）主持疫情工作领导小组会议，会议要求加强无症状感染者防控工作，包括将检测范围扩大至无症状感染者的密切接触者，此外，也要对所有入境人员实施核酸检测，切实守好外防输入关口。

据中国政府网的消息，中共中央应对2019冠状病毒疫情工作领导小组组长李克强昨日主持召开会议，会议指出要巩固当前疫情防控成果，防止出现防控漏洞，要做好无症状感染者监测、追踪、隔离和治疗。

会议要求，应有针对性加大无症状感染者筛查力度，将检测范围扩大至冠病病例和已发现的无症状感染者的密切接触者、有特殊要求的重点地区和重点人群等。抓紧在疫情重点地区抽取一定比例样本，开展无症状感染者调查和流行病学分析，研究完善防控措施。

一旦发现无症状感染者，会议指要立即按“四早”要求，严格集中隔离和医学管理。同时，按要求做好患者出院后的复查，加强复阳人员医学管理等工作。

会议强调，各地要坚持公开透明发布信息，不允许为了追求病例零报告而瞒报漏报。

与此同时，会议要求加强检测力量和设备设施配备，对所有入境人员实施核酸检测，切实守好外防输入关口。

会议提出，要实事求是科学研判疫情形势，保持清醒头脑，充分认识中国疫情防控面临的风险压力和工作艰巨性。继续做好重症患者救治、出院患者14天隔离与28天随访等工作，强化医疗机构发热门诊相关病例监测和传染病网络直报，做到“四早”。

“当前中国境内疫情防控的向好态势继续巩固，复工复产积极有序推进，成绩来之不易，但全球疫情大流行，任何国家都不能独善其身。”会议称。因此，针对中国国内外疫情防控形势新的重大变化，要及时完善防控策略和应对举措，推动经济社会发展早日步入正常轨道。

中共中央政治局常委、中央应对疫情工作领导小组副组长王沪宁也有出席此次会议。