中国3月制造业PMI大幅回升至52%

中国今年3月份的制造业采购经理指数（PMI）为52.0%，比上月大幅上升16.3%，但暂未能断定经济运行已恢复正常。

据中国国家统计局的消息，中国3月非制造业商务活动指数为52.3%，比上月回升22.7个百分点；综合PMI产出指数为53.0%，比上月回升24.1个百分点，表明中国企业生产经营活动总体恢复较快。

不过统计局指，3月份采购经理指数回升至临界点以上是2月份大幅下降后的反弹，更多反映的是一半以上的调查企业复工复产情况比上月有所改善，并不能代表中国经济运行已恢复正常水平。通常情况下，当PMI连续三个月以上同向变化时，才能反映经济运行的趋势性变化。

中国国家统计局服务业调查中心负责人表示，疫情对中国经济形成严重冲击，尤其是2月份采购经理指数跌至历史最低点，甚至低于2008年国际金融危机期间，经济活动短期内大幅收缩。而3月份，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，企业复工复产明显加快。

负责人指出，3月份制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数在2月份大幅下降基数上环比回升，这些数据表明3月份企业生产经营状况与2月份相比发生了明显的积极变化。不过，随着中国疫情输入压力加大，经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战。

截至3月25日，中国全国采购经理调查企业中，大中型企业复工率为96.6%，较2月调查结果上升17.7个百分点。3月份，大、中、小型企业PMI分别为52.6%、51.5%和50.9%，比上月回升16.3、16.0和16.8个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和从业人员指数均升至临界点之上，原材料库存指数和供应商配送时间指数低于临界点。

此外，针对中国非制造业采购经理指数运行情况，分行业看，服务业商务活动指数为51.8%，比上月回升21.7个百分点。从行业大类看，除资本市场服务外，其他行业商务活动指数均有不同程度回升。建筑业商务活动指数为55.1%，比上月回升28.5个百分点。