湖北两冠病康复者复查时殴打医生被拘留

湖北两名2019冠状病毒疾病康复者在复诊时，据称因认为等候时间过长，与CT室医生发生纠纷致其受伤，被公安局拘留10日。

据湖北省汉川市公安局官方微博昨晚（30日）的消息，68岁的李某某和49岁的陈某某均为冠病康复者，当时处于居家观察阶段。两人于3月27日到汉川市人民医院做CT复查，因排队问题与32岁的CT室医生黄某发生纠纷，并撕扯黄某致其受伤。

汉川市公安局于下午2时许接获报警信息，立即依法开展调查。法医昨日鉴定结果为黄某轻微伤，汉川市公安局依法对李某、陈某某分别作出行政拘留10日的处罚决定。

针对此事，网上流传一个事件经过的文件，据红星新闻报道，该文件称，案发当日下午2点左右，CT室技师黄某按正常操作流程，为3月26日预约检查的城隍卫生院四名抗疫一线职工行16排CT检查。检查期间，在发热通道候检的复查患者认为等候时间过长，不断踢门吵闹。

据该文件描述，2点15分检查结束，李某某、陈某某冲进扫描室，对技师黄某进行手机摄像，扯掉其口罩，撕烂其防护衣，并打掉其眼镜，将黄某推到在地，抓伤其前胸，据称抓出几十道血痕。

在陈某某与黄某撕扯过程中，患者李某某参与围殴，用茶杯在黄某头上重击一下，后来被机房其他同事拉开，并打电话请保卫科支援。

该文件还称，自疫情爆发以来，CT检查成为重要的排查和确诊手段之一， 该院CT室的工作量也由平时最多200人次激增为平均每日400人次。全科人员不分昼夜，采取双夜班工作，才勉强满足患者检查需求，因此等候时间偏长是目前无法克服的难题。 此次事件不仅对当事人的身心造成极大伤害，更对与其并肩作战的CT室同事及全体奋战在一线的医务人员造成了极大的负面影响。

昨日下午，汉川市人民医院宣传科工作人员称，上述文件是CT室上报给院方的事件经过，“医院第一时间向市里汇报了此事，公安机关已介入调查。”

至于文件中提到黄某出现发热症状以及被隔离情况，该工作人员称，经检查该医生身体没有问题，未被感染，“目前在家休息，没有上班。因为本身工作压力就比较大，加上身心受到伤害，目前他本人不愿意接受采访。”

