【图集】四川西昌森林大火已致19人遇难

四川凉山州西昌昨晚（30日）突发森林大火，造成19人遇难，其中18名为救火队员。

据新华社报道，四川凉山州有关部门的消息，火灾造成19人遇难，其中有18人是前来支援救火的宁南县森林草原专业扑火队员，一人是西昌当地带路的林场职工。

据了解，31日凌晨，他们在赶往火场的路上，风向忽变，一行人被大火包围，不幸遇难。

西昌市政府办官方微信昨日通报称，当天15时51分，西昌市护林防火指挥部办公室接到电话报警马鞍山方向发生森林火灾，初步判定，起火位置位于凉山州大营农场，由于风势较大，山火迅速蔓延至泸山。据报道，过火面积约1000公顷。

据澎湃新闻报道，大量浓烟飘进西昌城区，全城被一层黄色烟雾笼罩，空气中弥漫着一股树木燃烧后的焦味，山火灰四处飘散。西昌市公安局随后发布通知，对部分路段进行紧急交通管制。

据四川消防救援总队介绍，这场森林大火危及到西昌市区，截至昨晚已调度11个支队885名指战员前往增援。

据悉，火灾发生后，四川消防救援总队立即召开视频调度会，对可能引发的城乡火灾防控工作进行安排部署，并调度成都、攀枝花、德阳、乐山、雅安、眉山等六个支队各由一名副支队长带队，出动约485名指战员，三套远程供水系统，63台大型水罐及泡沫消防车，携带足量手抬机动泵、消防水带等物资前往增援，以备不时之需。

不久，四川消防救援总队官方微博宣布，再次调派成都、泸州、绵阳、内江、南充、资阳等六个支队400名指战员，79台消防车、两套远程供水系统，携带机动链锯、大口径水带、自动摇摆消防水炮等装备，前往增援，目前也已出动。最新消息指，赶赴增援的消防救援力量达885人。

