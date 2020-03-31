中国首两月全国减税降费共计人民币4027亿元

中国国家税务总局今日（31日）通报，今年首两个月，全国减税降费共计4027亿元（人民币，下同，约809亿新元）。其中，今年新出台的支持疫情防控相关政策的新增减税降费1589亿元。

据澎湃新闻报道，在中国国务院新闻办今日举办的新闻发布会上，国家税务总局总审计师王道树介绍，据统计，今年1至2月份全国减税降费总额由两部分组成。

其中，今年新出台的支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策，新增减税降费1589亿元。新出台的四批政策中，第三批聚焦减轻小微企业、个体工商户负担的政策和第四批聚焦稳外贸稳外资的政策都是自3月起实施的，到4月份申报期开始申报，进行统计核算。

而前两批出台的政策当中，也有部分政策是按季度来进行申报的。随着4月按季申报大征期的到来，这些政策都会纳入统计核算范围，企业享受减税降费的统计规模也会进一步扩大。

此外，去年更大规模减税降费政策在今年继续实施，形成减税降费2438亿元。其中主要包括深化增值税改革翘尾新增减税1365亿元，降低申报费率翘尾新增降费848亿元，减征文化事业建设费、国家重大水利工程建设基金翘尾新增降费28亿元，小微企业普惠性减税和个人所得税专项附加扣除等其他继续实施的政策减税降费197亿元。

王道树指出，税务总局正全力参与相关税费优惠政策的研究制定工作。对于四批共21项税费优惠政策，税务总局在研究制定过程中积极提出方案建议，积极参与测算分析，并会同有关部门及时制发有关公告和文件。

税务总局副局长任荣发也提到，疫情发生以来，税务部门已经分三批推出了54项办税缴费服务举措，在巩固以往成效的基础上，还将有针对性地推出一批服务措施。