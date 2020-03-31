澳门政府明起向永久居民派发一万澳门元

澳门特区政府今日（31日）通报，明日起将分批向澳门永久性居民及非永久性居民，分别派发一万元及6000元（澳门元，下同，约1776和1065新元），此外也陆续豁免及补贴部分水电费用，以舒缓疫情对经济民生造成影响。

据澳门特区政府官网的通告，因应疫情对本澳经济民生造成影响，特区政府逐步推行多项纾解民困措施，其中对“2020年度现金分享计划”作出特别安排。从4月1日起至6月19日，按出生年份分批向澳门特区永久性居民及非永久性居民，派发一万元及6000元。

另外，为加强对居民及商户的支援，澳门政府也推出水电费豁免及补贴措施，已于3月份实施。居民及商户的水电费用开支，都陆续获得减免。

通告指，住宅用户可免缴3至5月的电费，3至4月的水费和5至6月一半的水费。至于中小企，政府推出“企业商号水电费补贴措施”，设定金额上限，为期三个月。通告指，政府将补贴非住宅用户3至5月电费，上限为每户每月一万元。此外，也将补贴5至6月的水费、7至8月一半的水费，补贴上限为每户每月3000元。

有关措施不适用于娱乐场、三星或以上酒店场所，以及政府部门的水电合约。

据早前报道，因应疫情造成影响，澳门政府今年提前年度派钱安排，由平常的7月起发放，提早至4月起。