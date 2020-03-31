联合国总部宣布腾讯为全球合作伙伴

联合国昨日（30日）宣布，与腾讯公司达成全球合作伙伴关系。腾讯公司将为联合国成立75周年活动，提供视频会议及数字通讯工具。

据联合国官网的新闻公报，联合国美东时间3月30日在纽约总部宣布，与腾讯公司达成全球合作伙伴关系，助力举办联合国75周年活动。据悉，这是一项全新且创新的全球合作。腾讯将为联合国成立75周年活动提供在线视频会议和数字沟通交流平台，以推动更多的公众在线了解并参与讨论联合国发起的倡议。

据新闻公报的消息，联合国75周年纪念活动筹备工作秘书长特别顾问霍克希尔德说，在2019冠状病毒肆虐的背景下，此次与腾讯的合作恰逢其时、价值巨大。他指，腾讯所提供的视频会议服务和对话交流平台将极大地帮助联合国触及全球更多参与者，腾讯的技术和全球影响力对扩展联合国成立75周年活动在青年群体中的影响力至关重要。

腾讯公司总裁刘炽平表示，腾讯将不遗余力地提供在线会议和交流互动等互联网技术支持，而联合国方面透露，腾讯提供的产品支持包括腾讯会议、企业微信和腾讯同传。联合国呼吁全球民众利用这些产品组织和参与全球性对话。

另据新华社报道，腾讯会议已在全球100多个国家和地区上线，企业微信已服务6000多万活跃用户和超过250万家企业。腾讯同传利用人工智能技术，已服务于博鳌亚洲论坛、世界经济论坛等100多场高级别国际会议。