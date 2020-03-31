香港2月楼价指数按月跌逾2%创一年新低

疫情对香港住宅楼价的影响开始浮现，香港政府周二（31日）公布的最新数据显示，2月份私人住宅楼价指数连跌三个月至一年低位，按月跌幅扩大至逾2.1%，为14个月来最大。

据路透社报道，差饷物业估价署的临时数字显示，2月份楼价指数报370.7，1月份为378.7。与一年前相比，住宅楼价升1%。

莱坊执行董事及估价及谘询部主管林浩文表示，2月份指数下跌符合预期，并开始反映疫情的影响，估计未来1-2个月会指数跌幅可能会扩大，但除非楼价在短期内大跌，否则他估计政府暂不会将楼市措施“减辣”。

林浩文估计，住宅成交量未来1-2个月会下跌20-30%，主要是楼价1000万港元（183万新元）以下的中小型单位，料豪宅业主的议价空间会更大。

评级机构标准普尔周一发表报告称，预计今年上半年香港住宅交投仍将保持低迷，但是期望楼价会大跌的潜在买家则可能会失望，因尽管在全球爆发新冠病毒疫情阴霾下，香港的二手住宅楼价仍保持相对韧性。

另外，差饷物业估价署今天发表的《香港物业报告2020》初步统计数字估计，今年私人住宅的落成量将由去年的13,640个增至20,850个，增幅达53%；2021年料稍回落至18,920个。今明两年的落成量中，67%将来自新界。

去年全年住宅单位入住量为19,280个，按年高出66%。去年末空置量下降至总存量的3.7%，相当于44,890个单位。